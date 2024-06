Die Spargelschälmaschine im Hofladen Hoffheinz in Genthin läuft zur Zeit auf Hochtouren. Ein besonderer Service den Henning Hoffheinz für seine Kunden anbietet.

Endspurt beim Spargelverkauf in Genthin

Spargelschälmaschine bei Hofladen Hoffheinz in Genthin.

Genthin - Im Hofladen Hoffheinz in Genthin floriert derzeit der Verkauf von erntefrischem Spargel. Als Direktvermarkter bietet Spargelbauer Henning Hoffheinz mit einer speziellen Schälmaschine unmittelbar vor Ort einen besonderen Service, so dass das Spargelmesser daheim in der Küchenschublade bleiben kann.

Mitarbeiterin Jaqueline Frick und Justin-Paul Wippermann, der als Saisonkraft im Spargelbetrieb tätig ist, haben neben dem Verkauf die Schälmaschine zügig und in Teamarbeit zu bedienen. Ein Angebot, das von der Kundschaft sehr geschätzt werde, weiß Jaqueline Frick, als sie das moderne Gerät beschickt.

Die Verfahrensweise: Pneumatisch bewegte Messer schälen die horizontal aufgenommen Stangen und ersetzen damit mühevolle Handarbeit. Justin-Paul Wippermann nimmt den nunmehr küchenfertigen Spargel wieder auf. Auch im Großhandel werden mittlerweile solche Schälmaschinen deutschlandweit eingesetzt.