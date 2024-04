Verkauf in Hohenseeden angelaufen

Patrick Wolter, Vorsitzender der Agrargenossenschaft Hohenseeden/Parchen, und Verkäuferin Karin Loll beim Spargelverkauf in Hohenseeden.

Hohenseeden/Parchen - Eine Woche früher im Vergleich zum Vorjahr kann die Agrargenossenschaft Hohenseeden/Parchen ihren Spargel verkaufen.

Ab sofort ist der Verkaufsstand an der „Bauernscheune“ Hohenseeden täglich von 8 bis 18 Uhr geöffnet.

Ebenfalls verfügbar ist ab sofort das Spargelessen in der „Bauernscheune“, außer am Sonnabend, 13. April, zum Bauern- und Kleintiermarkt.

Vielleicht noch in dieser Woche startet der Spargelverkauf an der Total-Tankstelle in Burg.

Ab nächster Woche dann auch im Marktkauf Burg und in Gommern/Parkplatz Fleischer. Außerdem verkauft die Agrargenossenschaft Hohenseeden/Parchen ihren Spargel in Halle und Dessau.

In Gerwisch wird es in diesem Jahr aufgrund der Straßenbaustelle und der Vollsperrung keinen Spargelverkauf geben.

Die Preise für das Edelgemüse liegen zwischen 6,50 Euro und 14,50 Euro. Angebaut wird weißer Spargel in diesem Jahr auf einer Fläche von 20 Hektar, grüner Spargel auf zwei Hektar Fläche.