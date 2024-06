Training in Genthin hat sich ausgezahlt: Europa-Gold für deutsches Trio.

Sport in der Region

Genthin/Brandenburg - Erfolgreicher Saisonabschluss für Janin Ribguth. Die Brandenburgerin, die im Genthiner Bowling Center ihre Trainingsbahn hat, konnte in den vergangenen Wochen eine Reihe von Siegen holen. Bei der Deutschen Meisterschaft der Aktiven in Berlin holte sie im Mixed gemeinsam mit ihrem Teampartner Hector Roca Roig den dritten Platz.

Im Doppel gewann sie zusammen mit ihrer Partnerin Maxime de Rooij zum dritten Mal in sieben Jahren den deutschen Meistertitel. Im Einzel landete sie auf Rang sieben.

Höhepunkt der Saison ist European Championchip

Höhepunkt der Saison war aber die Teilnahme an den European Women Championships in Wittelsheim (Frankreich) in der vergangenen Woche. Im Trio-Wettbewerb holte sie sich zusammen mit Franziska Czech und Sabrina Laub die Goldmedaille.

Im anschließenden Teamwettbewerb folgte die Bronzemedaille. In der All-Event-Wertung, die alle Spiele der einzelnen Disziplinen zusammenfasst, erzielte sie Platz 12 und sicherte sich damit einen Platz im Masters-Finale.

Dort erreichte sie nach spannenden Matches das Halbfinale und gewann Bronze. Im Halbfinale verlor sie gegen die spätere Siegerin Nora Johannson. „Ich bin mit der Saison und dem finalen Höhepunkt in Wittelsheim mehr als zufrieden.

Zwei Medaillenbei Deutscher Meisterschaft

Es war eine sehr anstrengende Zeit, aber mit einem versöhnlichen Abschluss“, resümierte Janin Ribguth aktuell. Sie sei stolz auf die zwei Medaillen bei der Deutschen Meisterschaft und die drei Medaillen bei der Europameisterschaft.

Das deutsche Team gewann insgesamt sechs Medaillen und belegte im Medaillenspiegel hinter Schweden den zweiten Platz, was die Qualifikation für die Weltmeisterschaft in Hongkong 2025 bedeutete.

Nach dieser intensiven Phase gönnt sich Janin Ribguth, die für den VfL Wolfsburg startet, nun eine wohlverdiente Pause, bevor im September die neue Saison der Bundesliga beginnt.

Allerdings ganz so lange geht Janin Ribguth nicht in die Freizeit. Denn zwischen dem 2. und 11. August steigen in Genthin die nächsten „No Gutter open“.

No Gutter open in Genthin mit Stars des Bowlingsport

Und da ist für Janin Ribguth dabeisein Ehrensache. Zumal das Starterfeld in diesem Jahr groß wie nie ist und eine Reihe von Nationalspielern vor Ort sein werden.

Die Veranstaltung sei seit ihrem Umzug nach Genthin vor wenigen Jahren beständig gewachsen und erfreue sich jetzt deutschlandweiter Aufmerksamkeit in der Bowlingszene, freut sich Veranstalter André Rößler, der im August gern nach Genthin zurückkehrt. Das Interesse in der Stadt an den „No Gutter open“ sei ungebrochen hoch und die gesamte Crew fühle sich gut aufgehoben.

Übrigens: Zuschauer seien beim Wettbewerb gern gesehen und wer von Zuhause reinsehen möchte, wird wieder mit einem Livestream versorgt.