In der Kategorie „Ferienwohnung“ holt das Erlebnisdorf Parey unter neuer Flagge als "Dein Lieblingsplatz" nach 2023 zum zweiten Mal den Titel. Hunderte Gästebewertungen wurden ausgewertet.

Schwimmende Seehotels: Erlebnisdorf Parey bei Gästen in Sachsen-Anhalt extrem beliebt

Parey - Der Tourismusverband Sachsen-Anhalt hat in Kooperation mit dem Magdeburger Tourismusverband Elbe-Börde-Heide den Preis „Gästeliebling 2024“ an „Dein Lieblingsplatz“ in Parey vergeben.