Erntemaschine „Kirpy“ ist in Hohenseeden im Einsatz

Die Spargelernte der Agrargenossenschaft Hohenseeden-Parchen ist in vollem Gange. Das Wetter hat noch nicht so mitgespielt, wie es sich die Verantwortlichen gewünscht haben. Dafür hat das Edelgemüse aber eine gute Qualität. Auch grüner Spargel ist schon im Angebot.

Hohenseeden - „Der Verkauf an unseren Spargelständen ist gut angelaufen“, freut sich Patrick Wolter, Vorsitzender der Agrargenossenschaft Hohenseeden-Parchen. Damit der Spargel auch weiterhin geliefert werden kann, ist jetzt auch die Spargel-Vollerntemaschine „Kirpy“ im Einsatz. Sie wurde auch als Ersatz gemietet, sollte etwas mit den polnischen Saisonkräften schief gehen. Die Anbaufläche wurde in diesem Jahr reduziert. Der Einsatz dieser Maschine bietet Planungssicherheit und ersetzt auch Arbeitskräfte. So werden beispielsweise in einer 20-Stunden-Schicht statt 20 nur noch zehn Arbeitskräfte benötigt. Damit können auch Kosten gespart werden, da die klassische Spargelernte immer teurer wird.

Testphase mit Maschine angelaufen

Die Spargel-Vollerntemaschine macht die Spargelernte mal anders als gewohnt. Sie arbeitet ähnlich wie ein Kartoffelroder und ist nur alle paar Tage im Einsatz. „Kirpy“ ist mit einer Geschwindigkeit von 0,5 bis 0,8 km/h unterwegs. Von ihrer Geschwindigkeit her entspricht sie dem Fuß-Tempo. Neben dem Fahrer kommen drei bis fünf Arbeitskräfte auf der Maschine zum Einsatz. Patrick Wolter: „Hundert Prozent sind wir mit der Qualität der Ernte durch ,Kirpy’ noch nicht zufrieden. Da befinden wir uns in noch in der Testphase. Aber wenn alles rund läuft, können wir auf eine Personaleinsparung verweisen.“

Aktuell sind 65 polnische Arbeitskräfte in der Agrargenossenschaft Hohenseeden-Parchen im Einsatz. „Sie haben alle einen Negativ-Test und werden regelmäßig nachgetestet. Außerdem arbeiten sie in festen Gruppen“, erklärt Patrick Wolter.

Kein Spargelfest in diesem Jahr

In der „Bauernscheune“ Hohenseeden wird der Spargel täglich von Montag bis Sonntag in der Zeit von 8 bis 18 Uhr verkauft. An allen Verkaufsständen gilt, die Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten, auch wenn sich der Verkaufsstand im Freien befindet. Das traditionelle Spargelfest ist auch in diesem Jahr nach aktuellem Stand nicht durchführbar. Über die Durchführung des Bauern- und Kleintiermarktes wird kurzfristig entschieden und dann auch informiert.

Erdbeeren lassen auf sich warten

Erdbeeren können noch nicht angeboten werden. Das dauert noch etwas. Patrick Wolter: „Die ersten Erdbeeren sind erfroren.“ Auch die Heidelbeeren werden zwei bis drei Wochen später reif werden.

Der Spargelanbau hat in Hohenseeden eine über hundertjährige Tradition, die die damalige LPG (Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft) in den 70er Jahren wieder aufleben ließ. Durch kontinuierliche Neupflanzung konnte die Anbaufläche in den letzten 20 Jahren auf rund 150 Hektar erweitert werden, was die Genossenschaft zu einem der größten Spargelproduzenten Sachsen-Anhalts macht.

Da die Nutzungsdauer von Spargelflächen auf acht bis zehn Jahre begrenzt ist, werden auch ohne Flächenerweiterungen jedes Jahr rund 20 Hektar Spargelfläche neu bepflanzt.

Neben dem beliebten Bleichspargel wird auf etwa zehn Hektar Fläche auch Grüner Spargel angebaut. Die warmen, sandigen Böden, gute Humusversorgung und die langjährige Erfahrung sowie die Nutzung moderner Technik garantierten beste Spargelqualität, so Patrick Wolter.

Sobald es das Wetter im Frühjahr zulässt, werden die Spargeldämme geformt und mit verschiedenen Folien abgedeckt.