Erstes Genthiner Wimmelbuch von Dieter Kießwetter

Genthin. „Mein Genthiner Wimmelbuch“ ist der Titel eines Neulings von Dieter Kießwetter aus Brettin. Der Lehrer im Ruhestand hat sich damit erfolgreich an ein Experiment heran getastet. Wimmelbücher, eine spezielle Form des Bilderbuchs, waren bisher nicht sein Ding, wenngleich Kießwetter bekannt für seine Lust am Schreiben und Malen ist.

Das Genthiner Wimmelbuch ist das nunmehr dritte Buch, das der Brettiner veröffentlicht. Kießwetter präsentierte sich bisher der Öffentlichkeit als Autor von Erzählungen, er wagte kurzzeitig auch Ausflüge in die Lyrik. Neben „Halbwahrheiten“, heitere Dorfgeschichten aus dem Osten, legte er mit „Zum Beispiel Karl Nowak“ eine Chronik über das Leben in der DDR vor. Mit beiden Werken bestritt er unter anderem Lesungen in der Bibliothek. In seinen Erzählungen blieb er stets der Satire treu. Da macht das Wimmelbuch auch keine Ausnahme.

Unterhaltsame Texte über Kanalstadt

Dieter Kießwetter kann in seinem Wimmelbuch gleich zwei seiner Kompetenzen einbringen. Als Deutschlehrer textete er stilsicher unterhaltsame Reime und bebilderte als Lehrer für Kunsterziehung das Wimmelbuch mit eigenen Zeichnungen. Das Wimmelbuch liefert sozusagen „ Dieter Kießwetter aus einem Guss". Die Idee zu diesem Buch sei eigentlich von seinem Sohn, der in Osnabrück lebt, gekommen, erzählt der Brettiner. Er habe ihn dazu ermuntert. Zunächst sei er sehr zuversichtlich gewesen, sein Wimmelbüchlein passend zur 850-Jahr-Feier Genthins herausbringen zu können. Kießwetter hielt sich an die Zeitvorgabe, die Feierlichkeiten wurden jedoch coronabedingt um ein Jahr verschoben. Vielleicht können dann Wimmelbuch und Stadt doch noch zusammenkommen.

Ratspolitik wird aufs Korn genommen

Dafür ist Zuversicht angesagt. Denn Kießwetters Wimmelbuch bleibt kein beliebiges, sondern eines, das allein auf Genthin und auf die Genthiner mit ihren liebenswürdigen Macken zugeschnitten ist. Kießwetters betont einfach und unbekümmert ausgeführte Zeichnungen garantieren einen Wiedererkennungseffekt. Auf jeder Zeichnung mit dabei ist ein mal großer und mal ein kleiner Hund, mal prominent im Vordergrund der Zeichnung, mal versteckt, auf jeden Fall aber durch die Stadt schlendernd. Als Leittier wird er gewissermaßen zum gegenständlichen Leitmotiv für dieses Büchlein. Stationen sind dabei das Bootshaus, das Thomas-Morus-Haus, die Brandenburger Straße, das Rathaus, der Marktplatz, der Volkspark und die Friedensstraße. Humorvoll hält Kießwetter in Reimen den Genthinern den Spiegel vors Gesicht. In seinem Wimmelbuch finden in detailreichen Bildern die Radfahrer Eingang, die in der Kanalstadt bekannt dafür sind, dass sie Verkehrsregelungen missachten. Auch die Genthiner Ratsmitglieder, die oft gegen, aber nicht miteinander arbeiten, bekommen ihr „Reim-Fett“ weg. Freilich mit einem netten Augenzwinkern, nicht verletzend, aber auf jeden Fall unterhaltsam. Gesetzt sind Reime auf den alljährlichen Kartoffelsuppen-Contest und auf den Spee-Cup. Das Büchlein bietet eine kurzweilige Entdeckungsreise durch Genthin und beschert den Genthinern vielleicht manche Selbsterkenntnis. Kießwetter lässt es dafür auf seinen Zeichnungen richtig wimmeln.

Kinder können Handlungen aufspüren

Wimmelbücher speziell für Kinder, sagt Cornelia Draeger von der Genthiner Bibliothek, erfreuen sich gegenwärtig einer wachsenden Nachfrage. Für Kinder sei es aufregend, die vielen Motive und Handlungen, die ein solches Wimmelbild bietet, aufzuspüren. „Ich bin gespannt auf das Genthiner Wimmelbuch“, gesteht Cornelia Draeger.

Bisher ist das Buch lediglich in einer Auflage von 100 Exemplaren erschienen. Es ist ausschließlich über den Autor zu beziehen. Einige Exemplare sind im Hofladen von Gisela Ritter in Brettin zu erwerben.