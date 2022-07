Ferchland: Erste Fähre 1722 erwähnt

Anlässlich 300 Jahre Fährverbindung Ferchland-Grieben findet am Sonnabend, 20. August, ein Fährfest an der Anlegestelle in Ferchland statt. Es wird vom Betreiber der Fähre, der Nahverkehrsgesellschaft Jerichower Land mbH (NJL), gemeinsam mit dem Heimatverein Ferchland/Elbe, dem Ortschaftsrat, der Ortsfeuerwehr und anderen Vereinen aus Ferchland, der Gaststätte „Storchennest“ sowie der Ortschaft Grieben gestaltet.

Ferchland - Das Fährfest soll in der Zeit von 10 bis 17 Uhr an der Fährstelle stattfinden. Am Tag des Fährfestes wird es keinen offiziellen Fährbetrieb geben. Die NJL bietet dafür kostenlose Fahrten für die Besucher des Fährfestes an.