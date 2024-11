Ferchland - Der Heimatverein Ferchland/Elbe hat sich erfolgreich an der gemeinsamen Aktion von radio SAW und den Volksbanken/Raiffeisenbanken Sachsen-Anhalt „50.000 Euro für die Zukunft“ beteiligt. Zweimal 1.000 Euro gingen damit an das 17. Gewinnerpaar dieser Aktion. Beworben hatte sich David Friedrich aus Ferchland. David hat nun 1.000 Euro gewonnen, und da er selbst im Heimatverein aktiv ist und den Verein als 2. Gewinner ausgewählt hat, gehen die zweiten 1.000 Euro aus dem heutigen Gewinn an den Heimatverein.

