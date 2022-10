Feuerwehr mehrfach im Einsatz: Hausbrand in Parchen und mögliche Explosion in Genthin

Eine Bewohnerin wird am Abend tot aus einem Einfamilienhaus geborgen und ein lauter Knall reißt die Anwohner in der Nacht aus dem Schlaf.

Am späten Freitagabend, war die Feuerwehr in Parchen im Einsatz.

Parchen - Tragisch endete die Woche in Parchen. Am Freitagabend waren Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei in den Heinigtenweg gerufen worden. In einem Einfamilienhaus brannte es. Die noch im Haus befindliche Bewohnerin wurde von den Einsatzkräften tot geborgen. Wie die Genthiner Feuerwehr berichtete, sei das Haus völlig verraucht gewesen, als Spezialkräfte im Inneren nach der Frau suchten.