Die Drehleiter der Genthiner Feuerwehr war am Dienstagabend während eines Wohnungsbrandes in der Lorenzstraße im Einsatz. Foto: Simone Pötschke

In der Genthiner Lorenzstraße ist eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus ausgebrannt.

Genthin l Eine Wohnung im Genthiner Neubaugebiet Lorenzstraße brannte am Dienstag gegen 18 Uhr komplett aus. Bei Eintreffen der insgesamt sechs Feuerwehren hatten die Bewohner des gesamten Block-Einganges bereits ihre Wohnungen verlassen, so dass die Feuerwehr keine Evakuierungen mehr vornehmen musste.

Personen kamen bei dem Wohnungsbrand nicht zu Schaden. Die Feuerwehren aus Genthin, Altenplathow, Mützel, Brettin, Kade und Parchen waren bis zirka 19.45 Uhr im Einsatz. Stadtwehrleiter Achim Schmechtig koordinierte den Einsatz der Feuerwehrleute, die unter Atemschutz in der in Flammen stehenden Wohnung und im vollständig verqualmten Treppenhaus arbeiteten. Die Feuerwehr Genthin war mit der Drehleiter vor Ort. Insgesamt waren 58 Feuerwehrleute mit 11 Fahrzeugen im Einsatz.

Über die Brandursache war bei Redaktionsschluss noch nichts Näheres bekannt. Die Kripo ermittelt.

Der Einsatz in der Lorenzstraße war der 67. der Genthiner Feuerwehr im laufenden Jahr. Damit hält der diesjährige Trend zu einem zahlenmäßig umfangreichen Feuerwehrgeschehen an. Im Jahr 2019 war die gleiche Anzahl an Einsätzen erst Anfang September zu verzeichnen. Im Juni 2020 dominierten für die Genthiner Feuerwehrleute die Alarmierungen im Umfeld des Unwettergeschehens am Wochenende.