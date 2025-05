Nächstes Sofakonzert in Dingelstedt steht an

Dingelstedt. - Der Magdalenenhof in Dingelstedt bietet neben Übernachtungsmöglichkeiten auch immer wieder Konzerte an. In kleinem Rahmen, mit direktem Kontakt zum Künstler und in gemütlicher Atmosphäre wird zu sogenannten Sofakonzerten eingeladen. Ein solches findet nun in Kürze wieder statt.