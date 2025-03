Von Filmhits im Sommer bis Weihnachtsliedern in der Adventszeit: Der Genthiner Frauenchor hat viel vor. Neue Sängerinnen sind willkommen.

Genthin. - Mit neuem Schwung startet der Genthiner Frauenchor in das Auftrittsjahr. Und das liegt an einem verjüngten Vorstand und einem modernen Liedprogramm. So können neue Sängerinnen mitmachen.