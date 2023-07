Burg/Genthin - Wer am Wochenende vom 7. bis 9. Juli 2023 Ausgehen möchte, wird im Jerichower Land bestens versorgt. Es gibt ein Dorffest, einen Kleintiermarkt, eine Stadtführung und ein Orgelkonzert.

Kleintiermarkt in Hohenseeden

Am Sonnabend, 8. Juli, findet ab 7 Uhr bis zirka 12 Uhr auf dem Parkplatz an der „Bauernscheune“ Hohenseeden wieder der traditionelle Bauern- und Pferdemarkt statt. „Wir verkaufen die ersten Heidelbeeren der Saison. Geflügel ist aber noch nicht wieder im Angebot“, erklärte Patrick Wolter, Vorsitzender der Agrargenossenschaft Hohenseeden/Parchen. Neben eigenen Erzeugnissen der Agrargenossenschaft Hohenseeden/Parchen werden auch viele lokale Produkte feldfrisch sowie Fleisch- und Wurstwaren angeboten. Dazu kommen noch Spezialitäten wie Wurst, Käse und Süßigkeiten aus Polen sowie haushalts- und Spielwaren, Blumen, Kleintiere und Geschenk- und Dekoartikel.

Dorffest in Prödel

Das Dorffest in Prödel in der Gemeinde Gommern wird am Sonnabend um 15 Uhr eröffnet, dann starten wieder die allseits beliebten Wettbewerbe. Beim Preisschießen und Darts kann man Geschick und Zielgenauigkeit auf die Probe stellen, bei Kegeln heißt es „Alle Neune“. Eine Tombola lockt mit vielen kleinen und großen Preisen. Glück braucht man beim Würfeln und auch beim Präsentkorbschätzen. Wer dem Preis des Korbes am nähesten kommt, der gewinnt ihn auch. Die Gäste können sich wieder auf den Prödel-Zerbster Bühnen-, Tanz- und Show-Verein „O’Blue“ freuen. Die Mädels begeistern mit ausgefallenen Choreografien und stylishen Outfits. Ein Höhepunkt des Prödeler Dorffestes. Und es geht nach Rio de Janeiro. Besten Samba darf man bei „El Ab Surdo“ erwarten. Ab 17 Uhr können sich alle Gäste des Festes auf die Zerbster Samba-Band freuen. Die Musiker spielen auf original brasilianischen Instrumenten nicht nur traditionellen Samba, sondern auch moderne Grooves.

Stadtführung in Burg

Am Sonnabend gibt es eine Führung durch die Stadt Burg. Foto: Mario Kraus

Die Kreisstadt Burg auf besondere Weise entdecken? Das geht am Sonnabend. Die nächste Stadtführung „1075 Jahre Stadtgeschichte“ startet ab 10 Uhr auf dem Rolandplatz. Karten gibt es in der Tourist-Info, die ab 9 Uhr geöffnet ist.

Sommer-Open-Air in Genthin

Am Sonnabend gibt es ein Sommer-Open-Air auf dem Außengelände des Bowling Centers. Im gemütlichen Rahmen direkt am Kanal gibt es ab 19 Uhr gekühlte Drinks, leckeres vom Grill und gute Musik von unserem Haus DJ Jürgen Werner und dem Partymusikexpress. Die Beachlounge wartet dann auf die Besucher und es gibt die die heiß begehrten Liegestühle.

DDR-Mode in Genthin

Das trugen Mannund Frau im Jerichower Land zu DDR-Zeiten auf dem Kopf. Foto: Susanne Christmann

Das Kreismuseum in Genthin ist am Sonntag zwischen 14 und 17 geöffnet. Zu sehen ist neben der Dauer- auch die Sonderausstellung „Von der Dederonschürze zur Bluejeans – Kleidung und Mode im 20. Jahrhundert“. Gezeigt werden modische Bekleidung, Arbeitsbekleidung und Accessoires aus den Jahren 1945 bis 2000. Ganz neu zu sehen ist dabei ein Sommerkleid aus den 1970er Jahren.

Orgelkonzert in Parchen

Zum großen Sommerfest in und rund um die Kirche in Parchen wird am Sonntag, 9. Juli, ab 15 Uhr eingeladen. Das Fest beginnt mit einer musikalischen Andacht, bei der gleichzeitig die Einweihung der Orgel nach vollendeter Sanierung vollzogen wird. Anschließend wird es eine Orgelführung geben. Auch eine Kaffeetafel wartet auf die Besucher des Sommerfestes.

Fährbetrieb in Ferchland

Seit sie von der Nahverkehrsgesellschaft Jerichower Land betrieben wird, verkehrt die Fähre Ferchland-Grieben unter dem Namen Linie 770. Beliebt ist sie vor allem bei Berufspendlern und Touristen. Foto: Thomas Pusch

Den kürzeste Weg über die Elbe bei Ferchland bietet die Fähre nach Grieben. Die Fähre verkehrt bis 31. Oktober nach dem derzeit gültigem Sommerfahrplan. Das Fährschiff fährt Sonnabend und Sonntag jeweils von 8.30 Uhr bis 19.30 Uhr.