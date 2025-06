Christina Baum (AfD) spricht in einer Plenarsitzung im Deutschen Bundestag.

Landkreis Harz. - Kaum ein Name taucht im Gutachten des Bundesverfassungsschutzes zur AfD so oft auf wie Christina Baum. In dem mehr als 1.000-seitigen Geheimpapier, das der Redaktion vorliegt, findet sich eine Vielzahl von Zitaten der neuen Bundestagsabgeordneten für den Landkreis Harz sowie Seeland und Aschersleben im Salzlandkreis. Sie deuten auf eine Schlüsselrolle der 69-Jährigen bei der Einstufung der Partei als „gesichert rechtsextremistische Bestrebung“ hin. Mit einer Stillhaltezusage hat das Bundesamt die öffentliche Bewertung bis zu einer juristischen Klärung vorläufig ausgesetzt.