Großwulkow - Freude bei Wulkows Ortsbürgermeister Gerd Bunjes und dessen Lebensgefährtin Franziska Kraft. In dem Horst auf dem Dach ihres Grundstückes sind vier kleine Störche geschlüpft. Der Adebar-Rekord aus dem Jahr 2021 ist damit wieder erreicht worden.

Gerd Bunjes und Franziska Kraft wissen das so genau, weil sie seit 2017 auf einer eigens eingerichteten Hoftafel jährlich die Ankunft der Störche, die Zahl ihrer Jungen und das Datum ihres Abfluges in den Süden festhalten. Adebar zog dabei so früh wie in der siebenjährigen Geschichte des Horstes noch nie ein und bezog in diesem Jahr am 24. März sein Quartier. Im ersten Jahr der Großwulkower Aufzeichnungen, 2017, ließ Adebar am längsten auf sich warten. Seine Ankunft wurde seinerzeit auf den 3. Mai datiert.

Zieht das Storchenpärchen ein und die Brutzeit beginnt, steht es unter wohlwollender Beobachtung von Gerd Bunjes und Franziska Kraft, die ihre Obhutspflicht für Gevatter Langbein und seinem Nachwuchs in Zusammenarbeit mit Storchenfachmann Mario Firla sowie Christoph und Michael Kaatz vom Storchenhof Loburg sehr ernst nehmen.

Eines der kleinen Jungstörche sei im Vergleich zu seinen Geschwistern etwas schwächlich. Es könnte sein, dass dieses „Nesthäkchen“ zwischen seinen größeren Geschwistern als Fremdkörper oder sogar als Beute wahrgenommen und deshalb aus dem Nest geworfen werde könnte, mutmaßt Gerd Bunjes. Einen solch ausgestoßener Winzling wurde vor zwei Jahren von Gerd Bunjes gerettet und dann auf dem Storchenhof aufgepäppelt. „Wir werden in den nächsten Tagen aufpassen müssen, dass der etwas schwächere Jungvogel keiner Attacke zum Opfer fällt“, sagt der Ortschef. Dafür braucht er nicht aufwendig eine Leiter emporzuklettern. Vom Dachfenster aus lässt sich das Familienleben im Horst bestens beobachten.