Galerie am Gehsteig in Genthin zeigt Bibliotheken in Sachsen-Anhalt

Hobbyfotograf Mario Randel hat eine neue Ausstellung in der „Galerie am Gehsteig“ in Genthin eröffnet. In den Fenstern der in der Stadt- und Kreisbibliothek sind in den kommenden Wochen Bibliotheksgebäude aus Sachsen-Anhalt zu sehen. Nicht nur die aus Genthin, Jerichow und Burg, sondern auch aus Egeln und Dessau-Rosslau.

Auf die Idee zu den Fotos sei er während zahlreicher Reisen durch das Bundesland gekommen, erzählt Randel. Jede Einrichtung sei in einem unverwechselbaren Gebäude untergebracht, mal historisch wie in Mützel und Burg, mal zweckmäßig wie im Bürgerhaus Jerichow.

Bibliotheken mit wichtiger Funktion in kleinen Orten

Auch Impressionen der Stadtbibliothek "Brigitte Reimann" in Burg sind zu sehen. Foto: Mike Fleske

Aber genau das mache die Unverwechselbarkeit der Bibliotheken aus. Und noch etwas möchte Randel erreichen: „Im Vorbeigehen können die Betrachter sich dazu anregen lassen, mal wieder eine der Bibliotheken zu besuchen und ein Buch in die Hand zu nehmen.“

Mit der Ausstellung solle auch daran erinnert werden, wie wichtig die ehrenamtliche Arbeit für die Bibliotheken ist. „Wir haben im Jerichower Land nur drei Bibliotheken, die hauptamtlich geleitet werden“, erläutert die Genthiner Bibliothekschefin Yvonne Hillmann.

Das seien die in Burg, Genthin und Gommern. Alle anderen würden im Nebenberuf oder im Ehrenamt geführt. „Das zeigt, wie wichtig ein Engagement abseits der beruflichen Tätigkeit ist, um gerade in kleineren Orten Angebote aufrecht zu erhalten.“

Die Fotos sind in dn kommenden Wochen vom Gehweg in der Bahnhofstraße am Genthiner Bibliotheksgebäude zu sehen.