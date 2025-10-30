Sebastian Hauser wird von der Agrarmarketinggesellschaft Sachsen-Anhalt als einer von fünf Regionalvermarktern des Jahres 2025 geehrt.

Atzendorf/Magdeburg. - Gestern Abend wurden bei einer Galaveranstaltung in der Burg Wanzleben die „Regionalvermarkter des Jahres 2025“ gekürt. Die Agrarmarketinggesellschaft Sachsen-Anhalt mbH (AMG) verlieh Preise für ausgezeichneten Unternehmergeist. Darüber informierte die AMG in einer Pressemitteilung. Weiter heißt es: Wer heute erfolgreich vermarkten will, braucht mehr als gute Produkte. Gefragt sind neue Ideen, Nähe zum Kunden und ein Finger am Puls der Zeit.