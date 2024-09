Hohenseeden - Die Kirchenorgel, die Chorgemeinschaft Elbe-Parey und der Posaunist und Dirigent Stephan Senftleben boten eine abwechslungsreiche Umrahmung zu den hochinteressanten Ausführungen von Gabriele von Reinersdorff über die Kirche, die erwähnenswerten Restaurierungen, nicht nur des Kirchengebäudes, sondern auch der Orgel und der Malereien, der äußeren und inneren Putzarbeiten.

Sie zeigten dem Besucher, dass die Hohenseedener Kirche es wert ist, eine besondere Stelle in den Denkmälern des Jerichower Landes einzunehmen. Mucksmäuschenstill war es während des gesamten Vortrages musikalischer und außermusikalischer Art, dem auch Ortsbürgermeister Enrico Naue durch ein paar Grußworte Gewicht verlieh. Belohnt wurden das interessierte Publikum sowie die Akteure mit selbst gebackenem Kuchen und frischem Kaffee auf dem Vier-Seiten-Hof der Familie von Reinersdorff.

Die Chorgemeinschaft Elbe-Parey brachte ihre sechs Lieder konzentriert und musikalisch gelungen dem Besucher zu Gehör. Schwer vorzustellen, dass man hier als Neuling einfach dazustoßen kann ohne etwas „kaputt“ zu machen. Dirigent Stephan Senftleben nimmt diese Angst mit den Worten: „Dafür, dass fast jeder von sich meint, dass er nicht singen kann, ist dieser Klangkörper sehr hörenswert und beweist, dass Singen im Chor am Schönsten ist. Man stützt sich untereinander und bekommt vom Publikum viel Anerkennung, was die Gruppe in sich auch noch zusätzlich stärkt.“

Auftritte geplant

Einige Auftritte in der Adventszeit, zum Beispiel in Drewitz, Parey, Hohenseeden und Wulkau bei Sandau, stehen bereits im Kalender der Chorgemeinschaft, weshalb schon bald Literatur für dieses Repertoire wieder in Angriff genommen wird. Für die Saison des Frühjahrs und Sommers 2025 liegen die Schwerpunkte jetzt schon auf dem Lied „What a wonderful world“ mit einem Text von Manfred Krug und dem Lied „The Rose“ aus dem gleichnamigen Film von 1979. So richtet sich der Chor mit seinem Vorsitzenden Hans-Jürgen Bamberger und dem Dirigenten Stephan Senftleben an Interessierte, die ihrer Freizeit einen tieferen Sinn und Bereicherung für sich und die Mitmenschen geben möchten. Freunde der Chormusik aller Altersgruppen sind herzlich eingeladen, bei den Proben mittwochs um 18.30 Uhr im Gemeindehaus in Güsen vorbei zu schauen. Auch eine persönliche Kontaktaufnahme zu den Chormitgliedern ist möglich. Man kann auch als förderndes Mitglied das Chorleben bereichern.