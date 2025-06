Jerichow lädt ein. Das erste Stadtfest mit einem gigantischen Programm für eine Premiere lockt Hunderte Menschen allein in den ersten Stunden in die kleine Klosterstadt.

Christel Woitzick (rechts) aus Jerichow malt in ihrer Freizeit. Die Ergebnisse präsentiert sie den Gästen des Stadtfestes.

Jerichow. - Jerichow feiert – und das mit allem, was dazugehört. Zur ersten Auflage des Stadtfestes sind so viele Menschen mit Leidenschaft dabei, dass die Ideengeber nicht fürchten müssen, allein auf weiter Flur zu stehen.

Auf der Bühne am Topfmarkt und auf dem Markt selbst sind Darbietungen von Kindergarten, Rettungshundestaffel, dem Heimatverein Mangelsdorf und Sportverein der Stadt ein Besuchermagnet. Die Gäste rücken ran oder verfolgen das Gebotene aus dem Schatten.

Ein beliebter und vor allem kühler Ort an diesem heißen Sommertag – die Holländerwindmühle, geöffnet und betreut vom Förder- und Heimatverein. Anke Hoffmeister

Stände über Stände säumen Markt und Straßen. Händler, Sparkasse und Volksbank, der ambulante Hospizdienst und viele andere, die in Jerichow aktiv das Leben mitgestalten, stellen sich hier vor. Auch wird um Azubis geworben.

Schröder Landmaschinen aus Klein Mangelsdorf sucht Nachwuchs

Dazu sind Jesco Nagel, Betriebsleiter von Schröder Landmaschinen aus Klein Mangelsdorf, und Christopher Schulze, seit mehr als zehn Jahren im Unternehmen als Mechatroniker tätig, mit einem Traktor zum Stadtfest gekommen.

Der Grund: „Wir müssen mehr Werbung für uns machen, um junge Leute zu gewinnen“, sagt Jesco Nagel. Der Standort solle wachsen. Aktuell würden 13 Mitarbeiter in der Firma arbeiten. Wer mag, kann hier eine Ausbildung im Großhandel, Büromanagement, der Lagerlogistik oder als Mechatroniker starten.

Wie funktioniert das mit dem Honig? Auf dem Topfmarkt zeigen die „Bienenschwestern“ per Schaukasten vielen Interessenten mehr von ihrem Hobby. Foto: Anke Hoffmeister

In unmittelbarer Nachbarschaft zum Traktor befindet sich die Holländerwindmühle. Von Mitgliedern des Förder- und Heimatvereins Stadt und Kloster Jerichow wird sie an diesem Tag betreut. „Kommen Sie rein. Hier ist es kühl, und wir bieten Kaffee und Kuchen an“, lockt Karola Kunkel die Menschen an.

In der Jerichower Mühle sind Besucher willkommen

Doch es kann sich auch im Keller und Erdgeschoss umgeschaut werden, Führungen sind nicht möglich, da die Mühle saniert wird. Kinder können hier puzzeln und das Wimmelbrett entdecken. Ein Film wird gezeigt. Theresia Gebauer führt ab hier Besucher durch den Ort.

Auch große Technik ist Teil des Stadtfestes. Jesco Nagel (rechts) und Christopher Schulze sind damit vor Ort. Foto: Anke Hoffmeister

Feuerwehr und viele Hauseigentümer sind mit von der Partie. Höfe sind geöffnet, um auch hier auf Entdeckungsreise zu gehen. Die „Bienenschwestern“ Christiane Lange und Doreen Lehmann präsentieren ihr Hobby – die Imkerei. Vor wenigen Jahren von einem engagierten Imker übernommen, sind sie heute aktiv. Horst Löbe aus Hohenbellin steht ihnen mit Rat und Tat zur Seite. Die Frauen erfahren beim Fest mit ihrem Angebot großen Zuspruch.