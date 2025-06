Stendal - Der Fall der Mieterin Franziska Moratschke aus Stendal beschäftigt weiterhin die Medien. Das MDR-Magazin Voß und Team berichtet in seiner Ausgabe vom heutigen Dienstag, 24. Juni, ab 20.15 Uhr vom jahrelangen Kampf der Mutter von sechs Kindern und ihres Mannes gegen die Kündigung ihrer Mietwohnung im Wohnpark Lucas-Cranach-Straße.

Die Fernsehmacher gehen vor allem der Frage nach, wie die Mieter um ihr Recht auf freie Meinungsäußerung gebracht werden sollten.

Weil die Mieterin den Schädlingsbefall in ihrer Wohnung öffentlich gemacht hatte, wurde ihr die Wohnung fristlos gekündigt – insgesamt 13-mal. Hinzu kam ein Hausverbot für alle Bereiche in dem Wohnblock bis auf die Wohnung. Doch nicht nur die unmittelbar Betroffenen sollten zum Schweigen gebracht werden. Die Anwaltskanzlei der Vermieterin versuchte, auch Medien an der Berichterstattung zu hindern – mit Einschüchterungen, Klageandrohungen und manchem mehr. Diese Versuche richteten sich auch gegen die Volksstimme, deren Vertreter für den Beitrag interviewt wurde. In einem Urteil des Amtsgerichts Stendal wurden sämtliche Kündigungen für unwirksam erklärt sowie die eigentliche Räumungsklage abgewiesen.