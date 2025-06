In der Genthiner St.-Trinitatis-Kirche gab es einen dreisten Diebstahl.

Genthin - Die Jugendband „Grashalm“ der evangelischen Kirche sammelt aktuell Spendengeld für ein neues Piano. Doch jetzt wurde das Spendenglas in der Kirche gestohlen. So geht die Band damit um.

Das Spendenglas sei vor dem Gottesdienst am Sonntag, 1. Juni gestohlen worden, berichtet Pfarrerin Beate Eisert der Redaktion. Die Mitarbeiterinnen des Kirchendienstes hätten bei den Vorbereitungen für den Gottesdienst im hinteren Bereich der Kirche zwei junge Leute bemerkt, die es wenige Minuten später sehr eilig gehabt hätten, die Kirche wieder zu verlassen.

Die Gruppe "Grashalm" ist bekannt von Gottesdiensten und Veranstaltungen in Genthin. Foto: Carolin Levin

Leeres Spendenglas findet sich vor der Genthiner Kirche

„Am Ende des Gottesdienstes fiel dann auf, dass das Spenden-Glas der Jugendband fehlte“, so Beate Eisert. Da niemand es weggeräumt hatte, war dann klar, dass es mitgenommen wurde. In der Blühwiese im hohen Gras sei das Glas dann leer wieder wiedergefunden worden.

Für die Band sei der Diebstahl sehr schmerzlich, denn die Gruppe plane in den kommenden Monaten einige Auftritte, unter anderem am Sonntag, 17. August (10 Uhr), und 23. August (15.30 Uhr) in der Genthiner Trinitatiskirche. Dafür benötige die Gruppe ein neues Piano.

Das leere Spendenglas in der Genthiner Kirche. Foto: Beate Eisert

Altes E-Piano in der jungen Kirche Genthin funktioniert nicht mehr richtig

„Das E-Piano in der jungen Kirche hat in den vergangenen 15 Jahren viele treue Dienste in unserer Gemeinde geleistet“, berichtet Carolin Levin. Es sei von der band und im Winter von der Gemeinde genutzt worden. Mittlerweile klemmen mehrere Tasten und das spielen wird immer schwerer.

Daher möchte die band ein neues Piano erwerben, dass eigene Lautsprecher, vielseitige Klangeffekte, eine eigene Begleitautomatik und mehr als 1000 unterschiedliche Klänge hat. Dafür werden 800 Euro benötigt, die durch Spenden aus der Gemeinde zusammenkommen sollen.

Der Diebstahl ist ein Rückschlag für die Bemühungen, dennoch werde weiter Geld gesammelt, um ein neues Instrument kaufen zu können.