Jerichow beteiligt sich am bundesweiten sportlichen Einsteigerprogramm „AuFleben“. Für Senioren in den Ortschaften werden niederschwellige Angebote entwickelt.

Generation 60 plus bewegt sich in Jerichow

Start für das Projekt Aufleben in Jerichow mit (v.l.) Dr. Axel Lorenz, Cathleen Lüdicke und Jörg Müller.

Brettin - Bei der Generation 60 Jahre plus Lust auf Bewegung machen: Wie dafür in der Einheitsgemeinde Jerichow die Weichen gestellt werden können, war kürzlich Thema einer Beratung, zu der Dr. Axel Lorenz, Vorsitzender des TSV Brettin/Roßdorf, Vertreter von Sportvereinen und Bürgermeisterin Cathleen Lüdicke eingeladen hatte. Was ist der Plan?