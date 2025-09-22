In Genthin soll nun ein neues Solarprojekt umgesetzt werden: Auf einer Industriefläche am Rande des Stadtgebiets soll eine Freiflächen-Photovoltaikanlage entstehen. Was die ehemalige Zuckerfabrik damit zu tun hat.

Auf einer früheren Industriefläche in Genthin könnten bald Photovoltaikanlagen aufgestellt werden.

Genthin - Kann eine Industriefläche zur Energiewende beitragen? In Genthin sieht es ganz danach aus und das mit breiter politischer Unterstützung. Eine Planänderung bringt jetzt ein zukunftsweisendes Projekt auf den Weg.