Genthin: Debatte um Hauptsatzung abgebrochen / Verwaltung muss verständliche Dokumente erarbeiten

Genthin - „Wer ist in Ihrer Verwaltung verantwortlich dafür, eine Synopse zur Hauptsatzung zu erstellen?“ fragte Grünen-Stadtrat Lutz Nitz in der jüngsten Sitzung des Hauptausschusses am Donnerstag. „Ich sehe mich als Bürgermeister dafür verantwortlich“, antwortet Matthias Günther (parteilos) nach mehrmaligem Nachfragen. Gleichzeitig blickt er auf René Peters, der an diesem Abend für das Büro des Stadtrates Protokoll führt.