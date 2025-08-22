weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Jubiläum in Nordrhein-Westfalen: Genthin feiert in Datteln: 35 Jahre Städtepartnerschaft mit Blick in die Zukunft

Die Städte Genthin und Datteln begingen 35 Jahre Partnerschaft mit einer Feierstunde. Neben Rückblicken auf die Anfänge standen neue Ideen im Vordergrund – auch mit Gästen aus der englischen Partnerstadt Cannock.

Von Mike Fleske 22.08.2025, 06:00
Feierstunde in Datteln: (v. li.) Tony Johnson, Lutz Nitz, Steve Thornley, Dagmar Turian, Rosemarie Schlosser und André Dora.
Feierstunde in Datteln: (v. li.) Tony Johnson, Lutz Nitz, Steve Thornley, Dagmar Turian, Rosemarie Schlosser und André Dora. Foto: Mike Fleske

Genthin - 35 Jahre Städtepartnerschaft haben die Gastgeber aus Datteln in Nordrhein-Westfalen gemeinsam mit einer Delegation aus Genthin gefeiert. Dabei wurden neue Ideen entwickelt, die bis nach England reichen.