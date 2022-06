Genthin: Stadt sagt Weihnachtsmarkt ab

Genthin - Es war der erklärte Wille der Stadt als Veranstalter, den Weihnachtsmarkt in diesem Jahr nach dem coronabedingten Ausfall im vergangenen Jahr traditionell am dritten Adventswochenende vom 17. bis 19. Dezember stattfinden zu lassen. Es seien, so Alexandra Adel, sogar Überlegungen gereift, das Marktgelände mit Bauzäunen zu umschließen, um den Publikumsverkehr und die Einhaltung der verschärften Corona-Regeln wie verlangt kontrollieren zu können. Doch heute kommt die Absage. Das Risiko, so teilt Bürgermeister Matthias Günther auf der Sitzung des Hauptausschusses mit, sei angesichts der sich verschärfenden Corona-Lage zu hoch.