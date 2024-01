Mit einer Neuauflage des Weihnachtsschauturnens im Therapie-und Trainingszentrum „Neue Welt“ in Genthin-Altenplathow begeisterten 45 Kinder und Jugendliche ihr Publikum für ihren Sport und setzten damit zugleich den unterhaltsamen Schlusspunkt unter ein erfolgreiches Sport- und Trainingsjahr.

In den Übungsraum der Turnen zogen kurzerhand Zuschauerreichen ein, die an beiden Abenden restlos ausverkauft waren.

Genthin - Trainerin Nicole Rüdiger und ihre Turner präsentierten eine mehrstündige, in sich stimmige Show mit bunten Lichteffekten, farbenprächtiger Kostümen sowie Musik von Klassik, über den Schlager bis hin zum Pop.

Viele originelle Choreografien zeigten dem Publikum die ganze Schönheit des Turnens auf.

Das Schauturnen hat sich dabei unter dem Weihnachtsbaum das Gütesiegel einer beachtlichen Leistungsschau verdient. Auf Matten, Schwebebalken, Stufenbarren, am Boden, am Minipauschenpferd, am Sprungtisch und mit Reifen überzeugten die großen und kleinen Akteure nicht nur mit der Eleganz des Turnen, sondern begeisterte das Publikum auch damit, wie kraftvoll und harmonisch ihr Sport bei Musik sein kann. Zum Schauturnen hatte Trainerin Nicole Rüdiger auch eine Präsentation mit den Platzierungen de ihrer Schützlinge aller Altersklassen bei der Regionalmeisterschaft Nord im Geräteturnen zusammengestellt.

Zum Auftakt sprach Vereinsvorsitzender Fritz Mund Sponsoren den Dank des Sportvereins aus. Foto: Simone Pötschke

Unterstützung durchAltenplathower Feuerwehr

Das Weihnachtsturnen unterstrich einmal mehr, dass Turnen in Genthin weiter an Attraktivität, aber auch an Niveau gewonnen hat. Vor diesem Hintergrund bedankte sich Fritz Mund, Chef des SV Chemie Genthin, zum Auftakt bei heimischen Sponsoren, die den Erwerb einheitlicher Sportbekleidung für die Turnerinnen und Turner ermöglicht haben.

Nicole Rüdiger bietet tägliches Training für verschiedene Altersgruppe mittlerweile seit zwei Jahren Turnen in einer Kooperation mit dem SV Chemie Genthin an und belebte damit eine alte Tradition in der Kanalstadt wieder neu.

Das Therapie- und Trainingszentrum und der SV Chemie Genthin wurden bei der organisatorischen Ausrichtung des Weihnachtsturnens unterstützt durch die Altenplathower Feuerwehr, die in der Pause auf einem kleinen Weihnachtsmarkt mit einem Schwedenfeuer die gastronomische Versorgung absicherte und auf diese Weise für Kurzweil und Unterhaltung sorgte.