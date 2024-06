Verwaltung macht erste Vorschläge zu Bewerbungsfristen und Wahlterminen. Stadtrat muss in der kommenden Woche zustimmen.

Genthin wählt den neuen Bürgermeister in der Weihnachtszeit

In Genthin geht der Wahlkampf weiter

Wer zieht als neuer Bürgermeister in das Genthiner Rathaus ein? Darüber müssen die Wähler noch in diesem Jahr entscheiden.

Genthin. - Nach der Abwahl des bisherigen Bürgermeisters Matthias Günther, müssen die Genthiner erneut an die Wahlurne, um einen neuen Bürgermeister zu wählen. Die Stadtverwaltung hat nun erste Terminvorschläge veröffentlicht, die in der kommenden Woche im Stadtrat diskutiert werden sollen.

Wahl in der Weihnachtszeit

Demnach sollen die Genthiner am 1. Dezember an die Wahlurne gerufen werden. Eine mögliche Stichwahl fände am 22. Dezember statt.

Die Genthiner bekämen dann pünktlich zum Weihnachtsfest einen neuen Stadtchef. Dass die Wahl spät im Jahr stattfindet, wird seitens der Verwaltung damit begründet, dass die Stellenausschreibung für den Posten des Bürgermeisters mit der öffentlichen Bekanntmachung der Bürgermeisterwahl einhergehe.

Eine ordnungsgemäße Stellenausschreibung setze voraus, dass ein größerer Kreis interessierter Personen von der Veröffentlichung Kenntnis nehmen können.

Aus diesem Grund ist ein gewisser zeitlicher Vorlauf notwendig. Auch seien die vorgegeben Fristen mit den geplanten Wahlterminen eingehalten. Denn spätestens sechs Monate nach der Abwahl eines Bürgermeisters, muss ein neues Stadtoberhaupt gewählt werden. Das wäre mit dem Wahltermin im Dezember erfüllt.

Bürgermeister wird für sieben Jahre gewählt

Zudem wird mit der Ausschreibung deutlich, dass es sich um eine vorgezogene Neuwahl handelt, bei der der Bürgermeister voraussichtlich für die kommenden sieben Jahre, also im besten Fall bis 2031 gewählt wird. Die Genthiner werden also im kommenden Sommer nicht noch einmal an die Wahlurne gebeten.

Mit dem späten Wahltermin, gäbe es auch eine relativ lange Frist für Bewerber um das Bürgermeisteramt. Hier ist nach dem Wunsch der Verwaltung geplant, dass der Stichtag der 24. September sein soll. Bis dahin können sich mögliche Kandidaten mit den erforderlichen unterlagen bei der Stadt melden.

Amtsantritt erst 2025

Nachdem der bisherige Genthiner Bürgermeister Matthias Günther (parteilos) am 9. Juni mit einer Mehrheit von mehr als 80 Prozent der Genthiner abgewählt wurde, ist er seit dem 12. Juni nicht mehr im Amt. Seitdem hat die Abwesenheitsvertreterin des Bürgermeisters Baufachbereichsleiterin Dagmar Turian die Aufgaben des Stadtchefs übernommen.

Diese ständige Vertretungszeit endet nach der Neuwahl mit dem Amtsantritt des neuen Bürgermeisters oder der neuen Bürgermeisterin. Der Amtsantritt ist aber erst möglich nachdem alle Wahlergebnisse offiziell festgestellt sind. Somit wird auch aufgrund der Feiertage ein neues Stadtoberhaupt erst 2025 im Amt sein.

Entscheiden muss über die Termine der Stadtrat. Die Sitzung am 27. Juni, ab 17 Uhr im Rathaus ist bei diesem Thema öffentlich.