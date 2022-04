Genthin: Woher kommen Osterwasser oder Eiertrudeln?

Der Osterhase gehört zum Fest - aber warum eigentlich? Wer wissen möchte, woher Osterbräcuhe kommen und was sie bedeuten, ist im Kreismuseum Jerichower Land in Genthin richtig.

Genthin - Ostern steht vor der Tür – und viele Wohnungen und Geschäfte füllen sich in diesen Tagen mit blühenden Ostersträußen und bunt bemalten Ostereiern. Doch wo kommen diese Bräuche eigentlich her? Was hat der Osterhase mit diesem Fest zu tun, an dem Christen eigentlich an die Kreuzigung Jesu Christi erinnern und seine Auferstehung feiern? Und wieso entzünden viele Dörfer an diesem Tag ein Osterfeuer?