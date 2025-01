Untersuchungen beim Facharzt sind auch in der Region möglich. Oft sind aber die Wege in die Praxen weit.

Genthin. - Die medizinische Versorgung in der Region ist ein allgegenwärtiges Thema. Was ist, wenn ich einen Facharzt benötige, werde ich dann behandelt? Im Grunde sei die Versorgungslage in der Region nicht schlecht, hat Dr. Volker Mohr, Hausarzt und Sprecher der Kassenärzte im Altkreis Genthin im Medizinausschuss erläutert. Aber Patienten müssen Wege in Kauf nehmen.