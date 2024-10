Am Freitag (18. Oktober 2024) präsentiert die Volksstimme fünf der sechs Kandidaten an einem Marktstand. Besucher können vorbeischauen und Fragen stellen.

Sechs Bewerber sind im Rennen um das Bürgermeisteramt in Genthin. Fünf präsentieren sich auf dem Marktplatz.

Genthin - Genthin wählt einen neuen Bürgermeister - die Volksstimme stellt die Kandidaten vor. Die Wähler haben die Möglichkeit, mit den Bewerbern um das Amt des Stadtchefs ins Gespräch zu kommen. Dafür ist diesmal eine lockere Möglichkeit vor dem Rathaus gewählt worden. Also vor dem Einkauf, beim Spaziergang oder auf dem Weg zur Arbeit lässt sich auf einen Sprung bei der Volksstimme und den Kandidaten vorbeischauen.

Am Freitag, 18. Oktober, ab 10 Uhr, ist die Volksstimme mit einem eigenen Stadt auf dem Marktplatz und präsentiert die Kandidaten für die kommende Wahl. Diese stellen sich dann den Fragen der Marktplatzbesucher. Auf diese Weise können die Einwohner direkt mit den Kandidaten ins Gespräch kommen, locker plaudern, aber auch ganz gezielt Fragen stellen, die aktuelle Entwicklungen in der Stadt betreffen.

Kennenlernen der Bewerber

Ziel ist es, dass die Wähler die Bewerber besser kennenlernen und sich in einer lockeren Runde über die Herkunft, Erfahrungen und Ziele der Kandidaten informieren können.

Eingeladen wurden die sechs Bewerber, die ihre Kandidatur aktiv weiterverfolgen: Udo Krause (SPD), Alexander Otto (CDU), Guido Röthig (parteilos), Dagmar Turian (parteilos), Peter Wiedicke (parteilos) und Sarah Wöhling (parteilos). Die amtierende Bürgermeisterin Dagmar Turian hat sich entschuldigt, da sie am Vormittag einen wichtigen Termin für die Stadt Genthin wahrnehmen muss.

In Genthin wird am 10. November ein neuer Bürgermeister gewählt. Sollte kein Bewerber die absolute Mehrheit erhalten, gibt es am 1. Dezember eine Stichwahl. Notwendig ist diese Wahl, da der bisherige Bürgermeister Matthias Günther (parteilos) im Juni abgewählt wurde. Der neue Stadtchef soll dann im besten Fall für die kommenden sieben Jahre (bis 2031) im Amt bleiben.