Karin Kinder (li.) zeigt Farbtupfer in der Galerie am Gehsteig. Marina Conradi von der Stadt hatte die Idee für die neue Schau.

Genthin - Neue Bilder an der Galerie am Gehsteig. Ab sofort sind an den Fenstern der Genthiner Stadt- und Kreisbibliothek Bilder der Hobbyfotografin Karin Kinder zu sehen. Sie ist viel in der Region unterwegs und hat bei diversen Spaziergängen viele Farbtupfer gefunden, die zum genauen Hinschauen einladen.

„Wenn man aufmerksam ist, findet man an vielen Stellen in der Stadt bunte und interessante Flächen“, sagt sie. Wer jetzt die Fenster zur Bahnhofstraße genau betrachte, erkenne vielleicht die bunten Flächen wieder, die sie mit ihren Fotos verewigt hat.

Graffitis aus dem Stadtbild auf Fotos gebannt

Auch dieses Graffiti am Sportplatz in Genthin gehört zu den Fotos inder Ausstellung am Gehsteig. Foto: Mike Fleske

„Möglicherweise kennen die Betrachter auch die Originalplätze, an denen sich die Motive befinden und schauen auch mal dort vorbei.“ Denn Genthin sei durchaus an manchen Stellen farbenfroh. Zu sehen sind unter anderem kunstvolle Graffiti, die sich in der Stadt an vielen Stellen finden.

Auch gibt es Detailfotos vom Morus-Jugendhaus. „Mit der neuen Ausstellung wollen wir auch beim Start in den möglicherweise etwas grauen Herbst ein paar Farbtupfer setzen und sozusagen im Vorbeigehen für gute Laune bei den Betrachtern sorgen“, sagt Marina Conradi von der Stadt. Bis mindestens Ende November sollen die Fotos in den Fenstern zu sehen sein.

Galerie entstand in der Coronazeit

Die Galerie am Gehsteig ist während der Coronazeit entstanden, um auch ohne Veranstaltungen einen Hingucker in der Stadt zu schaffen. Als wieder Aktivitäten möglich wurden, ist die Galerie dennoch als zusätzliches Angebot geblieben.

Gezeigt wurden in den Bibliotheksfenstern in den vergangenen Jahren unter anderem Fotos, Malerei und auch Informationen zum Bibliotheksprogramm.