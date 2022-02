Genthiner Feuerwehrleute im Dauereinsatz

Genthin - Die Feuerwehren aus Stadt und Ortsteilen Genthins waren in den vergangenen Tagen im Dauereinsatz. Grund waren die beiden direkt aufeinanderfolgenden Sturmtiefs.

Schlugen bereits am Donnerstag acht Einsätze im Stadtgebiet zu Buche, waren es von Freitag, 18 Uhr bis Sonnabend 13 Uhr ganze 15 Einsätze. „Die Feuerwehrleute waren im Grude die gesamte nacht unterwegs“, teilte Stadtwehrleiter Achim Schmechtig der Redaktion mit.

Bäume drohen umzustürzen

Zumeist seien es Einsätze auf Kreis- Landes- und Bundesstraßen aufgrund von sogenannten Baumsperren gewesen. Also Bäume, die auf die Straße gestürzt waren oder umzustürzen drohten. Am umfangreichsten seien in der Stadt Sicherungsarbeiten in der Genthiner Mützelstraße und in der Karower Straße gewesen.

In der Ortschaft Paplitz drohte ein Schornstein auf ein Gebäude zu stürzen. Hier trug die Feuerwehr den Schornstein ab, sodass die Gefahr gebannt werden konnte. Der Stadtwehrleiter nannte rund 50 Einsatzkräfte aus den Feuerwehren Altenplathow, Genthin, Paplitz, Schopsdorf und Tucheim, die insgesamt vor Ort gewesen seien.

Dass die Einsätze trotz der hohen Zahl der aufeinanderfolgenden Meldungen koordiniert erfolgen konnten, sei der gemeindeeigenen Leitstelle zu verdanken gewesen. Diese sei nach den eingehenden Meldungen der Wetterdienste in einem Büro der feuerwehrzentrale Genthin eingerichtet worden. Hier liefen die technischen und digitalen Möglichkeiten zusammen. Mittels Telefon, Computer, sowie vorliegendem Kartenmaterial, konnten die Einsatzkräfte und Fahrzeuge vom Feuergebäude in Genthin aus punktgenau koordiniert werden, erläuterte Schmechtig.

Einsätze werden in Genthin koordiniert

„Vorteil dieser Vorgehensweise, war eine deutliche Entlastung der Rettungsleitstelle Burg“, erklärte der Stadtwehrleiter. Dabei sei ein ständiger Austausch mit den Burger Kollegen durchgehend geschehen. Allerdings konnte in der Hochphase der Sturmtiefs, die zeitweise mit über 100 Stundenkilomtern übers Land fegten, schnell auf die eingehenden Alarmierungen reagiert werden. Dass diese kommunale Eigenverantwortung erfolgreich war, zeigte sich zum einen darin, dass es insgesamt im Stadtgebiet wenig Einschränkungen auf den Straßen aufgrund der Sturmschäden gab.

Zum anderen berichteten Anwohner von umgehenden Arbeiten der Feuerleuten nach ihrer Alarmierung. So berichtete ein Eigenheimbesitzer aus der Karower Straße, dass die abgeknickten Bäume auf seinem Grundstück, die Wohnungen von Mietern zu beschädigen drohten, umgehend von den Feuerkräften gesichert und entfernt worden seien.