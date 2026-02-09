Liveticker
Finanzamt erklärt Verzögerungen Genthiner Finanzamt reagiert: Das steckt wirklich hinter den langen Steuer-Wartezeiten
Die Behörde ordnet ihr Ranking im Bundesvergleich ein und verweist auf strukturelle Faktoren und zeigt, wie komplex die Lage wirklich ist.
09.02.2026, 10:00
Genthin - Wer auf seinen Steuerbescheid wartet, kennt das Gefühl nur zu gut: Man rechnet, plant und hofft dann geduldig auf Post vom Finanzamt. Viele Bürgerinnen und Bürger wurden hellhörig, als aktuelle Zahlen dem Finanzamt Genthin besonders lange Bearbeitungszeiten attestierten.