Die Behörde ordnet ihr Ranking im Bundesvergleich ein und verweist auf strukturelle Faktoren und zeigt, wie komplex die Lage wirklich ist.

Genthiner Finanzamt reagiert: Das steckt wirklich hinter den langen Steuer-Wartezeiten

Das Genthiner Finanzamt hat sich jetzt mit einer Stellungnahme zu einer Statistik geäußert.

Genthin - Wer auf seinen Steuerbescheid wartet, kennt das Gefühl nur zu gut: Man rechnet, plant und hofft dann geduldig auf Post vom Finanzamt. Viele Bürgerinnen und Bürger wurden hellhörig, als aktuelle Zahlen dem Finanzamt Genthin besonders lange Bearbeitungszeiten attestierten.