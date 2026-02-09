weather bedeckt
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Genthin
    4. >

  4. Finanzamt erklärt Verzögerungen: Genthiner Finanzamt reagiert: Das steckt wirklich hinter den langen Steuer-Wartezeiten

Liveticker
Liveticker zum Magdeburg-Prozess: Angeblich verletzte Zeugin erneut vor Gericht
Liveticker zum Magdeburg-Prozess: Angeblich verletzte Zeugin erneut vor Gericht

Finanzamt erklärt Verzögerungen Genthiner Finanzamt reagiert: Das steckt wirklich hinter den langen Steuer-Wartezeiten

Die Behörde ordnet ihr Ranking im Bundesvergleich ein und verweist auf strukturelle Faktoren und zeigt, wie komplex die Lage wirklich ist.

Von Robert Sonntag 09.02.2026, 10:00
Das Genthiner Finanzamt hat sich jetzt mit einer Stellungnahme zu einer Statistik geäußert.
Das Genthiner Finanzamt hat sich jetzt mit einer Stellungnahme zu einer Statistik geäußert. Symbolbild: M. Schuppich

Genthin - Wer auf seinen Steuerbescheid wartet, kennt das Gefühl nur zu gut: Man rechnet, plant und hofft dann geduldig auf Post vom Finanzamt. Viele Bürgerinnen und Bürger wurden hellhörig, als aktuelle Zahlen dem Finanzamt Genthin besonders lange Bearbeitungszeiten attestierten.