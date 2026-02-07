weather bedeckt
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Magdeburg
    4. >

  4. Einzelhandel: Netto schließt - Das sind die Gründe

Liveticker
Liveticker zum Magdeburg-Prozess: Pflegemutter widerlegt Aussagen von Zeugin zu Weihnachtsmarkt-Besuch
Liveticker zum Magdeburg-Prozess: Pflegemutter widerlegt Aussagen von Zeugin zu Weihnachtsmarkt-Besuch

Aus für Nahversorger Darum musste der Netto in Magdeburg schließen

Die Schließung der Netto-Filiale in Magdeburg-Buckau hinterlässt eine spürbare Lücke in der Nahversorgung. Nun äußert sich das Unternehmen erstmals zu den Hintergründen.

Von Karolin Aertel Aktualisiert: 09.02.2026, 11:15
Am 1. Februar 2026 fand die Schließung des Discounters Netto in Magdeburgs Stadtteil Buckau statt.
Am 1. Februar 2026 fand die Schließung des Discounters Netto in Magdeburgs Stadtteil Buckau statt. Foto: Karolin Aertel

Magdeburg. - Die Schließung des Discounters Netto in Magdeburg-Buckau Ende Januar hat nicht nur ein Loch in das Netz der Nahversorger im Stadtteil hinterlassen, sondern auch Fragen nach Gründen und Konsequenzen aufgeworfen. Nun äußert sich Netto zu den Hintergründen.