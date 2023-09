Die Band "The Pax" steht am Sonnabend, 16. September auf der Kartoffelfestbühne.

Genthin - Der italienische Top-Pianist Alberto Pizzo spielt am Sonnabend, 16. September ab 18 Uhr, gemeinsam mit der Genthiner Band „The Pax“ beim Kartoffelfest. Ab 18 Uhr steht die Band um den Genthiner Musiker Dirk Ballarin auf der Bühne und präsentiert ein komplett neues Programm mit einigen Premieren.

Alberto Pizzo bei den Aufnahmen zu seinem neuen Album. Foto: Dirk Ballarin

Alberto Pizzo ist eigens für das Kartoffelfest nach Deutschland geflogen und kommt mit dem ersten Preis des „Ibra Grande Award Japan“, bei dem er sich gegen 500 weitere Pianisten durchsetzen konnte. Er wird zum ersten Mal gemeinsam mit „The Pax“ einen bekannten Poptitel in einem neuen Gewand spielen.

Außerdem sind die ukrainischen Musikerinnen Yana Nesterchuk und Tamara Mykhailova sowie der schottische Musiker Raymond Hackland Teil der aus vier Nationen bestehenden Band.

Neuer Titel von „The Pax“

Diese wird auch neue Titel der Band „The Pax“ präsentieren. Einen Vorgeschmack hatte die Gruppe bereits im Frühjahr beim deutsch-ukrainischen Fest in Burg gegeben. Jetzt gibt es weitere Musik in der internationalen Besetzung, die so noch nie gemeinsam aufgetreten ist. Echte Premierenstimmung also bei den Musikern.

„Wir sind sehr gespannt auf den Auftritt und hoffen, dass die Genthiner und ihre Gäste gemeinsam mit uns ordentlich für Stimmung sorgen“, macht Dirk Ballarin, Lust auf einen ganz besonderen Musikabend, der Pop, Rock, Folk, Blues und auch Klassik verbindet.