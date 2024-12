Genthin - Wer als Kassenpatient einen Termin beim Arzt abmacht, meint, dass grundsätzlich keine zusätzlichen Kosten drohen. Doch immer mehr Leser melden bei in der Volksstimme und berichten, dass sie vor einer Facharztbehandlung in der Region zu Zahlungen aufgefordert wurden. „Ist das so möglich?“, fragen sie und „Warum gibt es diese Angebote überhaupt?“

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.