Friedensaktivisten am 13. Juni am Checkpoint 3 in Ägypten, wo sie aufgehalten, verprügelt und abgeschoben wurden.

Kairo/Altmarkkreis. - Wir (Anm. d. Red.: Autor Eckhard Hosang und andere Friedensaktivisten hatten vom 12. auf den 13. Juni gemeinsam in einem Hotel in Kairo übernachtet) sind früh am Morgen aufgestanden und mussten schon beim Frühstück feststellen, dass Kairo und speziell der El Tahrir Platz im Ausnahmezustand waren. Der gesamte Platz und die Seitenstraßen waren mit Polizei und Polizeitransportern besetzt. Deshalb machten wir uns heimlich allein und in Kleingruppen auf den Weg. Ich wurde sofort kontrolliert, Personen mit arabischem Aussehen sogar mehrfach.