Genthiner Musik-Express mit etwas anderem Angebot

Traditonelles Konzert in der Trinitatiskirche abgesagt. Aber etwas Musik gibt es für die Fans trotzdem.

Genthin - Kein Konzert mit dem Genthiner Musik-Express am kommenden Sonntag. „Leider müssen wir, aufgrund der anhaltenden und sich wieder zuspitzenden pandemischen Lage und weil wir so auch nicht die Sicherheit aller beteiligen Personen gewährleisten könnten, unsere geplanten Weihnachtskonzerte auch in diesem Jahr erneut absagen“, heißt es auf der Internetseite des Orchesters.