Genthiner Stadt- und Kreisbibliothek sucht Vorleser

Am Lese-Aktionstag im November sollen Einwohner für Kinder lesen. Teilnehmer können sich ab sofort anmelden.

Genthin - Vorlesen verbindet Menschen. Wenn in gemütlicher Runde vorgelesen wird, erleben Zuhörer und Vortragende ein gemeinsames Abenteuer und teilen lustige, traurige und spannende Momente. Am 19. November soll der bundesweite Vorlesetag auch in Genthin mit Veranstaltungen begangen werden.