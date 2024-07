An der Kreuzung der B1 zur B107 sind am Montag (24. Juli) aufgrund von Gewitterschäden die Ampeln ausgefallen. Autofahrer müssen vorsichtig fahren.

An der Kreuzung vor dem Genthiner Wasserturm sind aktuell die Ampeln ausgefallen.

Genthin - Vorsichtig müssen Autofahrer an der Kreuzung rund um den Wasserturm in Genthin. Dort seien die Ampelanlagen ausgefallen, teilte die Polizei mit. Die Straßenmeisterei sei informiert und versuche den Schaden so schnell wie möglich zu beheben.

So lange müssen Verkehrsteilnehmer in diesem Bereich besonders vorsichtig einfahren und die Verkehrszeichen sowie die Vorfahrtsregelungen beachten.

Ampeln bei Gewitter beschädigt

Sobald der Schaden behoben ist, soll es eine Mitteilung geben. Hintergrund des Ausfalls ist das schwere Gewitter vom Sonntagabend, das besonders Altenplathow getroffen hat, teilte die Polzei in Burg mit.

Bei dem Gewitter ist die komplette Ampelanlage beschädigt worden. Was genau kaputt ist, konnte am Montagvormittag noch nicht gesagt werden.