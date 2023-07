Genthin - Die Stadt Genthin steht (wieder) ohne Fachexpertise in Sachen städtische Finanzen da. Kämmerer Philipp Morgenroth hat am vergangenen Freitag gekündigt. Wie Bürgermeister Matthias Günther in der Sitzung des Hauptausschusses am Dienstag (4. Juli 2023) mitteilte, fristgerecht bis zum 31. Juli 2023.

Philipp Morgenroth war erst Ende Oktober 2022 ins Genthiner Rathaus gekommen, nachdem die langjährige Kämmerin Jeanette Zaumseil ihren Abschied bekannt gegeben hatte. Sie blieb noch bis Ende des Jahres, um Morgenroth einzuarbeiten. Morgenroth erarbeitete mit ihr im Hintergrund den ersten Entwurf des 2023-er Haushalts, den er recht spektakulär mit einer „schwarzen Null“, also ausgeglichen, präsentierte. Inzwischen ist auch der vierte Entwurf bei der Kommunalaufsicht durchgefallen und die Stadt steht immer noch ohne Haushalt und damit ohne finanziellen Handlungsspielraum da. Geld darf nur für Unabweisbares ausgegeben werden.

Keiner mehr da, der sich mit Finanzen auskennt

Die Stadträte, die im Hauptausschuss eigentlich darüber informiert werden wollten, wie es gelingen kann, den Haushalt 2023 in einem fünften Entwurf von der Kommunalaufsicht genehmigt zu bekommen, reagierten mit Fassungslosigkeit und Entrüstung auf die Kündigungsnachricht. Wer sich jetzt um den Haushalt kümmere, wollten sie von Günther wissen. Der druckste herum, bis klar wurde, dass es in der Stadtverwaltung momentan keine Person dafür gibt. Diejenige, die sich derzeit um die ebenfalls von der Kommunalaufsicht geforderten Jahresabschlüsse kümmere, sei zwar erfahren, aber neu im Rathaus und noch sehr lange mit dieser Aufgabe ausgelastet.

Günther hat nach eigener Aussage jetzt schriftlich beim Landkreis, bei dem die Kommunalaufsicht angesiedelt ist, um personelle Hilfe gebeten mit den Worten: „Weil wir hier ein Problem haben“. Die angemahnten Baustellen im Haushaltsentwurf - zu hoher Liquiditätskredit und die fehlenden Jahresabschlüsse - seien personell ohne Hilfe von außen nicht mehr gesetzeskonform abzuarbeiten.

Das macht Wilfried Pflaumbaum, Vorsitzender des Finanzausschusses, wütend: „Wir wissen um diese Baustellen seit 26. Mai, also seit gut sechs Wochen und seither ist in Sachen Haushalt nichts weiter passiert?“ Dass der Bürgermeister Kämmerer Morgenroth kürzlich noch Urlaub gewährte, regt ebenso auf wie die Tatsache, dass dieser sich in der Sitzung nicht hat blicken lassen und Günther selbst auch nicht den kleinsten Ansatz eines Notfallplanes für diese Situation skizzieren konnte. Der verweist lediglich darauf, dass die Stelle des Finanzers nun ausgeschrieben werde.