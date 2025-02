Geschäft am Marktplatz: Wo die Genthiner vom Lottogewinn träumen

Einkaufen in der Innenstadt

Annette Zunder in ihrem Geschäft am Genthiner Marktplatz.

Genthin. - Einmal einen Sechser im Lotto. Davon träumen viele Menschen. „Das stimmt eigentlich immer“, sagt Annette Zunder von „Lotto am Markt“. Seit 15 Jahren ist sie mit ihrem Geschäft am Marktplatz mitten in der Stadt und hat das Auf und Ab des Einzelhandels miterlebt.