Einwohner in der Region Genthin sollen schnelles Internet bekommen. Aktuell stockt die Bereitschaft der Hausbesitzer mitzumachen. So geht es nun weiter.

Glasfaserausbau in Genthin: Ziel noch nicht erreicht

In Genthin könnte Glasfaser bis ans Haus gelegt werden. Aber noch ist die Bereitschaft nicht ausreichend vorhanden.

Genthin - In der Region Genthin ist das Thema Glasfaser wieder allgegenwärtig. Rund 6500 Haushalte sollen die schnellen Anschlüsse bis an die Haustür bekommen. Voraussetzung dafür ist, dass mehr als 40 Prozent der Haushalte sich mit einem Vorvertrag an den Anbieter Avacon connect binden.