Glocke in der Steinitzer Kirche wieder repariert: Spendentafel zeigt Werdegang der Sanierung

Mit einer Dankesveranstaltung und dem Anbringen einer Spendentafel feierten die Steinitzer in Anwesenheit der Förderer das Wiedererklingen ihrer Glocke. Die läutete vor drei Jahren das letzte Mal und musste repariert werden. Jetzt klingt sie schöner denn je.

Die Kirche in Steinitz ist jetzt wieder fast vollständig. Nach der vollendeten Reparatur der großen Glocke wird immer noch nach der zweiten Kleineren gesucht. Die gilt seit geraumer Zeit als verschollen.

Steinitz - „Jetzt ist die Glocke wieder da“, sagt Christine Liebsch, Gemeindekirchenrätin in Steinitz, und sie hört sich reiner, schallender, einfach schöner an als zu früheren Tagen. Die Glocke der Kirche am Ortsrand von Steinitz ist berühmt und sie hat eine bewegende Geschichte. Im letzten Jahr wurde sie repariert und gehört nach gut zweijähriger Pause wieder einen festen Platz im Dorfleben des kleinen Ortes. Zwar konnte sie nach der Instandsetzung Ende letzten Jahres zum traditionellen Krippenspiel die Einwohner des Jerichower Ortsteils als auch zahlreiche Gäste mit ihrem frischen Klang begrüßen, doch mit fast zwölf Monaten Verzögerung organisierten die Steinitzer gemeinsam mit dem Gemeindekirchenkreis eine Dankesveranstaltung.