Glückspilz im Jerichower Land landet Volltreffer beim Eurojackpot

Magdeburg/dpa - Ein Spieler oder eine Spielerin aus dem Landkreis Jerichower Land hat einen Eurojackpot-Volltreffer gelandet und fast 900 000 Euro gewonnen. Bei der Ziehung am Freitagabend war der Glückspilz einer von zweien in 18 teilnehmenden Ländern, der alle fünf Gewinnzahlen und eine der beiden Eurozahlen richtig getippt hatte, wie die Lotto-Toto GmbH in Magdeburg mitteilte.

Genau liegt der Gewinn den Angaben zufolge bei 890.916 Euro. Der Lottoschein sei anonym, also ohne Kundenkarte, in einer Lotto-Verkaufsstelle im Jerichower Land gespielt worden, hieß es. Der Gewinner oder die Gewinnerin habe zwei Eurojackpot-Tipps angekreuzt.

Am Eurojackpot nehmen 18 Länder mit insgesamt 33 staatlichen Lotteriegesellschaften teil. In den vergangenen zehn Jahren hat der Eurojackpot 359 Tipper zu Millionären gemacht. Aus Deutschland kamen 192. Dabei halten fünf Gewinner aus Deutschland den Gewinnrekord von 90 Millionen Euro.