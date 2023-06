Großbrand in Schopsdorf an A 2 richtet eine Million Euro Schaden an

Schopsdorf (vs) - 20 Kilometer weit war die dichte, schwarze Rauchsäule zu sehen, die am Sonnabend von einem Großbrand im Schopsdorfer Gewerbegebiet an der A 2 zeugte, bei der Leichtbauhalle einer Kfz-Werkstatt und das Bürogebäude zerstört wurden . Einige Parchener gingen laut Bericht der Freiwilligen Feuerwehr Genthin sogar von einem Waldbrand in Parchen aus und riefen 16 Genthiner Feuerwehrleute um 14.05 Uhr in den Ort.

Die stellten dort fest, dass die Rauchsäule vom 14.09 Uhr gemeldeten Großbrand in Schopsdorf stammte. Zu dem rückten dann insgesamt 65 Feuerwehrleute aus neun Wehren aus. Die Halle stand komplett in Flammen. Die Feuerwehrleute konnten nicht mehr verhindern, dass die Flammen auch noch auf den Bürotrakt übergriffen.

Die Halle stürzte während der Löscharbeiten in sich zusammen. Dabei detonierten auch noch in der Werkstatt gelagerte Druckgasbehälter. Ein Feuerwehrmann verletzte sich während der Löscharbeiten am Knie und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Auch ein Mitarbeiter der Firma wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht.

Funkenschlag entzündet Feuer

Die Polizei, die die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen hat, vermutet, dass das Feuer durch Arbeiten an einem Fahrzeug ausgelöst worden war. Durch einen Funkenschlag sei es wahrscheinlich zur Entzündung und zum Übergreifen auf die Werkstatthalle und vier weitere Fahrzeuge gekommen. Stundenlang kämpften die Feuerwerhleuute am Sonnabend gegen die Flammen. Erst gegen 21.30 Uhr konnte „Feuer aus!“ vermeldet werden.

Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf eine hohe sechsstellige Summe, die Feuerwehr auf über eine Million Euro. Neben Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr seien auch der Energieversorger, der Trink- und Abwasserverband sowie der Bereitschaftsdienst der Stadt Genthin in Schopsdorf vor Ort im Einsatz gewesen. Die stellvertretende Bürgermeisterin der Stadt Genthin, Dagmar Turian, habe sich laut Feuerwehr ebenfalls vor Ort ein Bild gemacht und sich bei allen Einsatzkräften für ihre große Einsatzbereitschaft bedankt.