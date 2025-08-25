In Genthin stehen ab dem 25. August zwei neue Vollsperrungen an. Autofahrer müssen mehr Zeit einplanen, wenn sie ans Ziel kommen wollen

Die Abfahrt zur Breitscheidstraße ist ab dem 25. August 2025 von der Berliner Chaussee aus voll gesperrt.

Genthin - Verkehrsteilnehmer aufgepasst: In Genthin kommt es ab dem 25. August zu zwei wichtigen Vollsperrungen. Grund sind Bauarbeiten an der Kanalisation sowie eine ausgeweitete Baumaßnahme im Stadtgebiet. Ausgewiesene Umleitungen bedeuten große Umwege.

Breitscheidstraße betroffen

Die erste Sperrung betrifft die Breitscheidstraße, die aufgrund einer akuten Havarie bis zum 5. September vollständig für den Verkehr geschlossen wird. Der Grund: Der Schmutzwasserkanal muss erneuert werden. Die offizielle Umleitung erfolgt großräumig über die Berliner Chaussee, Geschwister-Scholl-Straße, B1/B107, Magdeburger Straße sowie weitere innerstädtische Verbindungen.

Einsteinstraße eingeschränkt befahrbar

Parallel dazu wird die bestehende Vollsperrung in der Straße „An den Fließgärten“ auf die angrenzende Einsteinstraße ausgeweitet. Dort ist der Bereich an der Einmündung „An den Fließgärten“ bis zum 19. September nicht passierbar. Anlieger können die Einsteinstraße allerdings weiterhin über Uhlandstraße und Karower Straße erreichen – Einschränkungen sollen hier laut Stadtverwaltung gering ausfallen.

Die Stadt Genthin bittet alle Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer um Verständnis und empfiehlt, die ausgeschilderten Umleitungen zu nutzen und entsprechend mehr Zeit einzuplanen.