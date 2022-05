Güsen feiert den längsten Tag des Jahres

Das erste „Mittsommer-Familienfest“ des Heimatvereins „Wir sind Güsen“ rückt näher. Es soll dann der Auftakt zu einer weiteren Traditionsveranstaltung in der Ortschaft Güsen werden. Bereits am Vorabend wird nach 30-jähriger Pause eine andere Tradition wiederbelebt.

Mit einem bunten Programm wirbt der Heimatverein „Wir sind Güsen“ für sein erstes „Mittsommer-Familienfest“ am 25. und 26. Juni auf der Freilichtbühne in Güsen.

Güsen - Am 25. und 26. Juni wird das „Mittsommer-Familienfest“ stattfinden, anlässlich des längsten Tags des Jahres am 21. Juni 2022. Martin Müller: „Wir wollen damit eine neue Tradition in der Region schaffen und dieses Fest jährlich wiederholen“. Doch das ist längst nicht alles.