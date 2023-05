In Güsen geht der Heimatverein „Wir sind Güsen“ jetzt in die heiße Phase der Vorbereitung für die Präsentation vor der Jury des Bundeswettbewerbes „Unser Dorf hat Zukunft“. Anschließend kann dann die Saison auf der Freilichtbühne starten.

In Vorbereitung auf die Jury-Präsentation wurde im Bienengarten auch ein Insektenhotel aufgebaut.

Güsen - Die Vorbereitungen für den Jury-Besuch im Rahmen des Bundeswettbewerbes „Unser Dorf hat Zukunft“ in Güsen am 13. Juni in der Zeit von 9.30 bis 12.30 Uhr laufen auf Hochtouren.